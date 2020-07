Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : distingué dans le palmarès mixité femmes-hommes Cercle Finance • 02/07/2020 à 15:19









(CercleFinance.com) - Le groupe Sodexo annonce ce jour qu'il occupe la deuxième place du palmarès des sociétés de l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris pour la mixité femmes-hommes de ses équipes dirigeantes. Ce classement est publié par le Secrétariat d'État chargé des droits de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +3.48%