Sodexo: distingué dans le classement climat du CDP

(CercleFinance.com) - Sodexo indique rejoindre les 346 entreprises les mieux notées du classement climat de l'organisation à but non lucratif CDP, parmi plus de 21.000 sociétés participantes qui représentent les deux tiers de la capitalisation boursière mondiale.



'Cette reconnaissance par le CDP souligne les avancées de Sodexo pour atteindre son ambition climatique, tant en termes de performance que de transparence', affirme Sodexo, seule entreprise de son secteur notée A dans ce classement.



Le groupe de restauration collective souligne que les scores CDP sont largement utilisés pour orienter les décisions en matière d'investissement et d'approvisionnement en vue de favoriser une économie zéro carbone, durable et résiliente.





