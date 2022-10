Sodexo: des analystes relèvent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 16:57

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Sodexo mais revoit à la hausse son objectif de cours, passant de 75 à 85 euros, avec une réduction de son estimation de BPA ajusté pour 2022 de 4%, mais un relèvement de celles pour 2023 et 2024 de 8%/9%.



L'analyste s'attend à une surperformance continue des actions à court terme, 'reflétant le profil défensif ; les prévisions pour l'exercice 2023 ; les titres positifs de CMD et les multiples de valorisation qui restent proches des plus bas historiques'.



Mais quelques inquiétudes structurelles demeurent. 'Certaines ambitions à moyen terme pourraient s'avérer difficiles. La valorisation relative attractive laisse peu de risque de baisse, bien que nous n'ayons pas vu de signes d'amélioration justifiant une réévaluation durable'.



Oddo BHF réaffirme pour sa part son opinion 'surperformance' sur Sodexo avec un objectif de cours relevé de 82 à 92 euros, alors que le groupe de restauration et de services doit tenir une journée investisseurs (CMD) le 2 novembre à Paris.



'Le groupe est en mesure d'annoncer des objectifs moyen terme supérieurs à l'historique (organique 4/6%, marge de plus de 6%), alors que l'accélération de la croissance sur ses deux métiers sera clé au cours des prochaines années', estime l'analyste.



'Son bilan très solide (levier inférieur à 1 fois) permettra un retour important aux actionnaires et du M&A transformant, notamment pour la diversification de BRS (services avantages et récompenses)', ajoute-t-il.