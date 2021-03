Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : départ de la DRH en mai Cercle Finance • 18/03/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Sodexo annonce le départ au mois de mai prochain de Cathy Desquesses, sa directrice des ressources humaines (DRH), qui a décidé de quitter le groupe de services pour poursuivre sa carrière dans un autre pays et secteur d'activité. 'Dans le cadre de sa mission chez Sodexo, Cathy Desquesses a grandement contribué au développement de la fonction ressources humaines et a apporté à Sodexo sa vaste expérience', souligne le groupe, qui 'annoncera son remplacement en temps voulu'.

