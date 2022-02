Sodexo : décès du fondateur Pierre Bellon

(AOF) - Le fondateur et Président d'Honneur de Sodexo, Pierre Bellon, est décédé le 31 janvier 2022 à Paris à l'âge de 92 ans. Pierre Bellon a créé Sodexo en 1966. L'entreprise est aujourd'hui leader mondial des services de qualité de vie, présente dans 56 pays au travers de ses 412 000 collaborateurs, chaque jour au service de 100 millions de personnes.

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration et Directrice Générale par intérim de Sodexo, a déclaré : " Notre père était un bâtisseur, un pionnier, un esprit libre que la prise de risque n'a jamais effrayé. Il nous a inculqué, à mes sœurs Nathalie et Astrid, mon frère François-Xavier et moi, l'idée que rien n'est impossible. Il nous a appris l'humilité, la curiosité, le respect et le courage. Il avait l'obsession du long terme, tout en étant un homme de terrain, pleinement heureux lorsqu'il allait à la rencontre de nos équipes sur site. La mission et les valeurs d'esprit de service, d'esprit d'équipe et d'esprit de progrès qu'il a données à l'entreprise sont inscrites dans nos fondamentaux et continueront d'animer le Ggoupe. "

