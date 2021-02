Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : déborde son zénith des 76,2E Cercle Finance • 22/02/2021 à 14:46









(CercleFinance.com) - Sodexo déborde son zénith des 76,2E du 4 décembre et s'extrait par le haut du corridor 68,4E/76,4E, en direction des 79E (zénith du 20 et 21 janvier). L'objectif suivant sera 84,4E... et au minimum 82,6E, l'ex-'gap' du 5 mars 2020.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +3.08%