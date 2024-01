Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sodexo : dans le vert après l'analyse positive d'UBS information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 17:12









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert après l'analyse positive d'UBS alors que l'indice CAC40 est en repli de près de 0,5%.



UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 120 E ce qui représente un potentiel de 17% par rapport au cours actuel.



L'analyste apporte ses premières réflexions après le CMD. ' Pluxee fixe des objectifs ambitieux pour 2024-2026 en matière de croissance, d'amélioration de la marge et de conversion de trésorerie élevée. Les ventes du 1er trimestre 2024 dépassent les attentes avec une croissance organique à deux chiffres ' indique UBS.



Pluxee devrait être cotée sur Euronext Paris le 1er février, sous réserve de l'approbation de l'AG de Sodexo le 30 janvier et des conditions de marché.



Pour l'exercice 2026, Pluxee vise une croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires, une amélioration de la marge d'EBITDA récurrent à environ 37% et un taux de conversion moyen de free cash-flow sur EBITDA supérieur à 70%.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -0.05%