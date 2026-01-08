Sodexo-Croissance interne du CA +1,8% au T1 avec l'impact du dollar US

Sodexo EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant un effet de change négatif de 4,0%, avec notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro et l'impact des acquisitions et cessions.

Le chiffre d'affaires consolidé est ressorti à 6,3 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'exercice fiscal de Sodexo, pour une croissance interne de 1,8%.

Sodexo avait déclaré en octobre viser une croissance interne de son chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5% en 2026, ainsi qu'une marge d'exploitation légèrement inférieure à 4,7%, des perspectives que les marchés avaient alors jugées maussades.

Le groupe a maintenu jeudi ses perspectives pour l'exercice.

