Sodexo: croissance interne de plus de 8% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Sodexo affiche un chiffre d'affaires (hors Pluxee) en hausse de 3,1% à 6,3 milliards d'euros pour son premier trimestre 2024, dont un effet de change de -4,8%, une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3% et une croissance interne de +8,2%.



La croissance interne du chiffre d'affaires bénéficie d'une belle contribution de la Coupe du Monde de Rugby, mais est négativement impactée par les changements comptables sur certains projets en énergie et ressources dans la zone reste du monde.



La hausse des prix liée à l'inflation ralentit progressivement, représentant environ +4,5%. 'La montée en puissance des nouveaux contrats, les ventes de services additionnels sur site et la croissance continue des volumes progressent de près de +4%', ajoute le groupe de services.



Sodexo maintient ses perspectives (hors Pluxee) pour les exercices 2024 et 2025, à savoir une croissance interne du chiffre d'affaires entre +6 et +8% par an, ainsi qu'une marge d'exploitation en croissance de +30 à +40 points de base par an, à taux constants.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +1.74%