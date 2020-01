SODEXO : croissance interne de 3,8% au premier trimestre

(AOF) - Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2019-2020 de Sodexo a progressé de 7,1%, dont +3,8% de croissance interne, à 6,076 milliards d'euros. Le consensus est de 3,7% pour la croissance interne. Le groupe de services souligne qu'il suit la tendance du trimestre précédent.

Commentant ces chiffres, Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré : " La croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre reste solide, avec une Coupe du Monde de Rugby très réussie qui compense l'impact en Amérique du Nord de pertes de contrats et de la sortie volontaire d'un contrat dans le segment Santé ".

" À l'image du premier trimestre, la croissance de l'exercice 2019-2020 restera difficile en Amérique du Nord, en raison de la baisse du chiffre d'affaires résultant des pertes de contrats et la sortie d'un contrat important dans le segment Santé ainsi que le solde net neutre des nouvelles signatures en Éducation ", a indiqué le groupe à propos de ses perspectives.

Ces difficultés devraient cependant être compensées par la contribution de la Coupe du Monde de Rugby au premier trimestre et celle des Jeux olympiques d'été de 2020 au quatrième trimestre ainsi que par la forte croissance dans les économies en développement et une progression régulière en Europe.

Le groupe poursuit ses initiatives Fit for the Future afin de réaliser des économies supplémentaires, qui compléteront les gains de productivité opérationnelle issus d'une plus grande rigueur et renforcés par le déploiement de STEP (notre système de gestion de la performance). Ces économies continueront d'être réinvesties dans l'accélération de la croissance.

Ainsi, Sodexo table sur les objectifs suivants pour l'exercice 2019-2020 sur une croissance interne du chiffre d'affaires autour de 4 % et une marge d'exploitation stable, hors effet de change et tout impact potentiel de la mise en oeuvre de la norme comptable IFRS 16.