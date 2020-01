Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : croissance de 7,1% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 09/01/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Sodexo affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre de son exercice 2019-2020 suivant la tendance du trimestre précédent, avec une progression de 7,1% à 6.076 millions d'euros, dont une croissance interne de 3,8%. 'Une Coupe du Monde de Rugby très réussie compense l'impact en Amérique du Nord de pertes de contrats et de la sortie volontaire d'un contrat dans le segment santé', explique Denis Machuel, le directeur général du groupe de services. Pour l'ensemble de l'exercice, Sodexo vise une croissance interne du chiffre d'affaires autour de 4% incluant les grands événements sportifs, et une marge d'exploitation stable hors effet de change et tout impact potentiel de la mise en oeuvre d'IFRS 16.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris 0.00%