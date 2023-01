Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Sodexo: croissance de 20% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - Sodexo dévoile un chiffre d'affaires du premier trimestre de son exercice 2023 de 6,3 milliards d'euros, en hausse de 20,2% sur un an, avec un effet périmètre de -1,2%, un effet de change de +9,2% et une croissance interne de +12,3%.



'Les services sur site continuent de bénéficier de la reprise post-Covid, avec une fréquentation en hausse, dans l'ensemble des géographies, sur le lieu de travail, dans les stades, les centres de congrès et les Universités', précise Sophie Bellon.



'L'accélération de la croissance interne des services avantages & récompenses se poursuit, reflétant notamment ce trimestre la hausse des taux d'intérêt en zone euro et un important contrat ponctuel en Autriche, le Klimabonus', ajoute la PDG du groupe de services.



Sodexo maintient ses objectifs pour l'exercice 2023, à savoir une croissance interne attendue entre +8 et +10%, portée par notamment par une répercussion de l'inflation de 4 à 5%, et une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants.