Sodexo : création d'un nouveau Conseil médical

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce le lancement d'un processus scientifique dans l'élaboration des nouveaux protocoles et normes, notamment pour ses services liés au Covid-19. Le Conseil médical consultatif de Sodexo proposera une orientation technique et une validation des protocoles sanitaires et de sécurité. Le Conseil fournira également les informations les plus récentes pour garantir une adoption rapide des bonnes pratiques, en ligne avec les exigences locales. Le Conseil sera composé d'experts du monde entier en épidémiologie, médecine générale, nutrition, santé au travail et santé comportementale, ainsi qu'en planification et gestion des pandémies.

