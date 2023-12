Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sodexo: cotation de Pluxee prévue le 1er février information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sodexo confirme que le spin-off de Pluxee sera soumis à une AG dédiée le 30 janvier, à l'issue de laquelle son action sera cotée sur Euronext Paris le 1er février, sous réserve des approbations réglementaires usuelles et des conditions de marché.



Pluxee organisera une journée investisseurs le 10 janvier, au cours de laquelle Aurélien Sonet, directeur général, et l'équipe de direction présenteront leur plan stratégique et fourniront leurs perspectives pour l'exercice 2024 et à moyen terme.



Sodexo publie par ailleurs les états financiers combinés audités de Pluxee pour les exercices précédents. Pour rappel, Pluxee regroupera les activités d'avantages sociaux et d'engagement des employés de Sodexo.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris 0.00%