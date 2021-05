Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : contrat renouvelé au Canada Cercle Finance • 25/05/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé mardi le renouvellement de son contrat avec Athol Murray, un lycée privé canadien auquel il propose des services de restauration collective depuis 30 ans. Aux termes de l'accord, le groupe a été choisi pour rénover le réfectoire de l'établissement, dont l'internat accueille quelque 250 étudiants. Cette nouvelle salle sera mise en service à l'automne prochain. En parallèle, Sodexo a été chargé d'élaborer avec la cheffe du restaurant un nouveau menu, faisant la part belle aux questions liées à la nutrition. En complément de cette offre alimentaire, Sodexo devra également fournir des services de nettoyage. Le lycée Athol Murray est notamment connu pour son équipe de hockey, les Notre Dame Hounds, qui ont vu débuter bon nombre de joueurs et d'entraîneurs évoluant en NHL.

