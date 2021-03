Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : contrat de services managés avec Conductiv Cercle Finance • 29/03/2021 à 16:20









(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé lundi avoir décroché un contrat de services managés auprès du spécialiste américain de l'approvisionnement Conductiv. Aux termes de l'accord, les clients de Conductiv se verront offrir une tarification préférentielle et des conditions préétablies pour l'accès aux services à l'environnement, à la gestion des bâtiments, au transport des patients, à la blanchisserie et aux interventions de service proposés par Sodexo. Conductiv met en relation acheteurs et fournisseurs de services à partir d'une plateforme basée sur l'intégration de données, les outils d'analyse et les solutions logistiques.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +1.08%