Sodexo : contrat avec une résidence pour seniors à Miami

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé mardi avoir décroché un contrat de cinq ans auprès de Miami Jewish Health, une résidence pour personnes âgées qui s'étend sur plus de 10 hectares dans le sud de la Floride. L'accord, précise Sodexo, porte sur l'alimentation des résidents, la fourniture de services à l'environnement, le confort des occupants et les services de nettoyage et d'entretien. Le groupe français explique avoir fait valoir son savoir-faire en matière de diététique et de repas pour les seniors, ainsi que son expertise en ce qui concerne l'alimentation cacher. Sodexo indique qu'il prévoit également de proposer son offre en matière de santé et de bien-être, ainsi que la mise en place d'un programme de lutte contre les infections.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +1.65%