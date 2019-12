Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : contestation de la décision de l'AC Cercle Finance • 18/12/2019 à 13:52









(CercleFinance.com) - Sodexo indique contester 'avec la plus grande fermeté' la décision de l'Autorité de la concurrence (AC) française de sanctionner plusieurs émetteurs de titres-restaurant en France pour des pratiques mises en oeuvre dans ce secteur, dont Sodexo Pass France. Le groupe de services aux entreprises réfute ainsi le caractère anticoncurrentiel des échanges d'informations via la Centrale de Règlement des Titres, expliquant qu'elles ne présentaient pas de caractère stratégique. 'Le grief de verrouillage du marché est tout aussi injustifié dès lors notamment que le marché est caractérisé par l'entrée de plusieurs nouveaux acteurs', ajoute Sodexo, qui a donc décidé de faire appel de cette décision.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -0.80%