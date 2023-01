Sodexo confirme ses objectifs financiers

(AOF) - Sodexo a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice qui s'achèvera fin août 2023, après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre. Ce dernier ressort à 6,33 milliards d'euros, contre 5,26 milliards d'euros au premier trimestre 2021-2022, soit une amélioration de 20,2% en données publiées. Le groupe de restauration collective a bénéficié d'un effet de change positif de 9,2%, "reflet de l'appréciation du dollar américain et du real brésilien". En variation interne, les revenus ont bondi de 12,3%.

Selon le consensus compilé par Sodexo, les analystes tablaient en moyenne pour le premier trimestre de l'exercice 2022-2023 sur un chiffre d'affaires de 6,17 milliards d'euros, en croissance interne de 11,3%.

"Comme prévu, le démarrage est fort en ce début d'année. Les Services sur Site continuent de bénéficier de la reprise post-Covid. La hausse des prix a également stimulé la croissance du chiffre d'affaires. En conséquence, le niveau d'activité des Services sur Site a dépassé celui du premier trimestre de l'exercice 2019", a commenté Sophie Bellon, présidente-directrice générale de Sodexo , citée dans le communiqué.

Sodexo a confirmé ses objectifs 2022-2023 tout en prévenant que l'effet de rattrapage post-Covid allait progressivement s'atténuer.

Au deuxième trimestre, la forte dynamique des Services Avantages & Récompenses va se poursuivre mais avec une base de comparaison moins favorable. La croissance devrait être plus élevée au premier semestre qu'au second semestre, même si l'augmentation progressive de la contribution des nouveaux contrats signés l'année dernière soutiendra la croissance.

Pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025, le groupe prévoit une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8%. Pour l'exercice 2024-2025, la marge d'exploitation est par ailleurs attendue au-dessus de 6%.

Pour y parvenir, Sodexo mise sur des services de restauration plus qualitatifs, en étant plus sélectifs dans les services de "facilities management" (accueil, entretien, maintenance...), tout en accélérant la croissance de l'activité avantages et récompenses. Sans oublier de renforcer l'impact de la contribution sociétale et environnementale du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de services aux entreprises, essentiellement sur sites -restauration collective, tickets-repas-, créé en 1966 ;

- Chiffre d'affaires de 21,1 Mds€, généré auprès de 4 types de clientèle -entreprises et administrations pour 52 %, santé et seniors pour 27 %, éducation pour 16 % et services sur sites ;

- 2 grandes zones géographiques –l’Amérique latine pour 38 %, l’Europe, les Etats-Unis et l’Asie pour 62 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 piliers : dynamisme de la croissance aux Etats-Unis, transformation des modèles de restauration – offre de snackings à emporter, distribution intelligente et rationalisation de la logistique-, gestion active du portefeuille d’activités, efficacité de l’organisation ;

- Société détenue à 42,8 % par la famille fondatrice Bellon (57,1 % des droits de vote), Sophie Bellon présidant le conseil de 12 membres, Patrice de Talhouët étant directeur général ;

- Solidité financière solide notée A avec un taux d’endettement de 28,7% et un effet de levier de 1,7.

Enjeux

- Stratégie 2025 de recentrage sur les services de restauration et de sélectivité dans les services avantages et récompenses :

- 2023 : 8 à 10% de croissance des revenus et marge d’exploitation proche de 5,5%,

- 2024 et 2025 : 6 à 8% de croissance des revenus et marge d’exploitation de + 6% ;

- Stratégie d'innovation :

- digitalisation de l'entreprise,

- offre aux clients : déploiement de Zeta, architecture de plateformes technologiques offrant des solutions digitales de paiement et, sur sites, déploiement d’applications spécifiques (MyWayApp pour les résidents, I PROMISE, BlueFox, The Good Eating Cy...),

- écosystème de start-up avec Sodexo Ventures, intervenant notamment en Chine pour l’expérience consommateur (Meican) ;

- Stratégie environnementale « Better tomorrow » validée par le SBTi:

visant la neutralité carbone en 2025 pour les scopes 1 et 2 et une réduction de 64,9 % d’ici 2030, vs 2019, des émissions absolues,

- recul, d’ici 2025, de 50% des déchets sur 85 % des sites,

- intégration des PME fournisseurs dans la chaîne de valeur,

- mise en place « rise with Sodexo » : programme de réduction des déchets alimentaires Wastewatch, des articles à usage unique et des déchets plastiques, alimentation durable et repas « à faible émission de carbone », approvisionnement durable ;

- Avancée de la stratégie de diversification « any food, anytime, anywhere » aux Etats-Unis avec les rachats de Foodie, nourish et de Frontline, distributeur de produits à emporter ;

- Mise en place de la nouvelle organisation : diminution du nombre de pays, responsabilités opérationnelles scindées en 3 régions -Amérique du nord, Europe et reste du monde pour les services sur site- et gouvernance spécifique pour les services avantages&récompenses.

Défis

- Suivi du taux de fidélisation clients, de 94,5 % ;

- Inflation de l’alimentaire et de l’énergie compensée par l’indexation et les renégociations ;

- Fortes attentes pour les services avantages&récompenses : hausse de 12 à 15 % du chiffre d’affaires et marge opérationnelle de 30 % en 2023 ;

- Objectif 2022-23 d’un retour aux niveaux de 2019, soit une croissance des revenus entre 8 et 10 % et une marge d’exploitation proche de 5,5% ;

- Dividende de 2,4 € au titre de l’exercice 2021-2022, soit un taux de distribution de 50 %.