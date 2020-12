Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : coincé dans un corridor 69,5/73,2E Cercle Finance • 01/12/2020 à 10:13









(CercleFinance.com) - Sodexo rebondit vers 72,2E mais reste coincé depuis le 9 novembre dans un corridor 69,5/73,2E. En cas de sortie par le haut, le titre pourrait grimper vers 75E (testé le 30 avril) puis tenter par la suite d'atteindre 82,6E, de façon à combler le 'gap' du 5 mars dernier.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +4.44%