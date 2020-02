Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : casse le support des 94,6E, rechute vers 92,1E Cercle Finance • 26/02/2020 à 17:06









(CercleFinance.com) - Sodexo valide un signal d'alerte à la baisse avec la cassure du support des 94,6E: le titre rechute vers 92,1E et se rapproche des 91E, plancher du 31 janvier 2019. L'objectif suivant serait le re-test des 85/84,5E du 24/10/2018.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -2.84%