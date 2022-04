Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: BPA multiplié par dix au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sodexo publie un BPA multiplié par dix au titre de son premier semestre 2022 (clos fin février), à 2,30 euros, avec un doublement de son résultat d'exploitation, à 538 millions d'euros, soit une marge en hausse de 210 points de base à 5,2%.



A 10,26 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de services a augmenté de 19,4%, avec une forte reprise dans les segments les plus impactés par le Covid. Hors effets de changes et de périmètre, il a enregistré une croissance interne de 16,7%.



Pour l'exercice 2022, Sodexo estime que sa croissance interne du chiffre d'affaires devrait se situer autour du bas de la fourchette de +15% à +18%, communiquée en octobre 2021, et il prévoit une marge d'exploitation proche de 5% à taux constants.





