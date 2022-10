Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: BPA ajusté doublé pour l'exercice 2022 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 07:23









(CercleFinance.com) - Sodexo publie au titre de son exercice 2022 un BPA ajusté de 4,78 euros, soit le double de l'exercice précédent, avec une marge d'exploitation de 5%, en hausse de 170 points de base grâce notamment à la forte reprise des volumes et à son programme d'efficacité GET.



Le chiffre d'affaires du groupe de services a atteint 21,1 milliards d'euros, en hausse de 21,2%, porté par une croissance interne de 16,9%, une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,2% ayant été plus que compensée par un effet de change de +5,5%.



Le conseil d'administration a décidé de proposer un dividende de 2,40 euros pour l'exercice écoulé, en hausse de 20% par rapport à 2021, en ligne avec sa politique d'un ratio de distribution de 50% du résultat net ajusté.



Sur l'exercice 2023, Sodexo prévoit que sa performance financière retrouve les niveaux de l'exercice 2019. Il se dit confiant dans sa capacité à atteindre une croissance interne comprise entre +8 et +10%, ainsi qu'une marge d'exploitation proche de 5,5%.





