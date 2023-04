Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : bondit de +11% vers 100,4E information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 11:09









(CercleFinance.com) -Sodexo bondit de +11% vers 100,4E et porte à +15% son gain depuis le 24 mars : le titre pulvérise au passage la résistance des 95,8E du 20/12/2022 et se hisse à son meilleur niveau depuis le 21/02/2020.

Le retracement du zénith historique des 106/106,5E de la mi-novembre 2019 ne semble plus qu'une question d'heures ou de séances.





