Sodexo: bien orienté dans l'attente du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Sodexo avance de 1% et surperforme ainsi le CAC40 avant la présentation, le 6 janvier, du chiffre d'affaires au titre de son premier trimestre comptable, que Stifel attend en croissance organique de 11,9%, soit un peu au-dessus du consensus.



'Nous nous attendons à un début d'année solide, reflétant la dynamique toujours positive pour les services sur site tirés par des vents favorables macroéconomiques et sectoriels', affirme le broker, qui voit aussi une réaffirmation par Sodexo de ses objectifs annuels.



Stifel déclare toutefois qu'il 'peine à être convaincu par le dossier au-delà du court terme, alors que le titre fait l'objet d'un consensus à l'achat', et maintient donc sa recommandation 'conserver' sur le titre du groupe de services.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +0.89%