Sodexo: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 15:35









(CercleFinance.com) - Sodexo grimpe de plus de 4% avec le soutien de propos de Barclays, qui relève sa recommandation sur le titre du groupe de services directement de 'sous-pondérer' à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté de 81 à 90 euros.



Le broker estime que 'les revenus et les marges sont bien soutenus par des facteurs macroéconomiques, y compris les hausses de taux d'intérêt, les changes et l'inflation soutenant tous les activités de services avantages et récompenses (BRS)'.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +4.76%