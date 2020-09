Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo annonce dépréciations et charges de restructuration au S2 Reuters • 11/09/2020 à 07:52









PARIS, 11 septembre (Reuters) - Le groupe de restauration collective Sodexo EXHO.PA a prévenu vendredi qu'il pourrait enregistrer des dépréciations d'actifs d'environ 250 millions d'euros dans ses comptes à la fin du second semestre de l'exercice 2019-2020, ainsi que des charges de restructuration de 160 millions d'euros, toutes liées à l'impact de la crise du coronavirus. Face à la crise sanitaire, le groupe indique procéder à une revue de la valeur de ses actifs, susceptible de conduire à l'enregistrement de dépréciations, et avoir lancé des actions afin de "renforcer son agilité" en anticipation de la fin des programes de soutien gouvernementaux dans plusieurs pays. Dans ce contexte, Sodexo "s'attend à un ajustement négatif de sa charge d'impôt, sans incidence sur la trésorerie, pour l'exercice 2019-2020 d'environ 100 millions d'euros portant principalement sur la non-reconnaissance et la dépréciation d'actifs fiscaux", a-t-il dit dans un communiqué. Sodexo indique par ailleurs que la performance du quatrième trimestre de l'exercice 2019-2020 est "en ligne" avec les prévisions pour le second semestre publiées début juillet en ce qui concerne le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et les liquidités générées par les opérations. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -1.77%