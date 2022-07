Sodexo : activité à 97% du niveau pré-Covid

Sodexo confirme ses prévisions, à savoir ue croissance interne pour l'exercice 2022 autour du bas de la fourchette de +15% à +18% et une marge d'exploitation pour l'exercice 2022 proche de 5% à taux constants.

Un Capital Markets Day sera organisé le 2 novembre 2022 à Paris, afin de présenter la stratégie du Groupe pour ses activités Services sur Site et Services Avantages & Récompenses, ainsi que les objectifs à moyen terme.

Plus précisément, les Services aux Entreprises continuent de bénéficier du retour au bureau des salariés. L'activité Sports & Loisirs revient à 83% du niveau de l'exercice 2019, contre seulement 61% au trimestre précédent, avec une forte reprise de l'activité des Centres de Congrès. Portée par la reprise des événements et du retail, l'activité dans les Universités reprend, désormais à 91% du niveau de l'exercice 2019 contre 84% au trimestre précédent.

La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site au troisième trimestre est en hausse de 18,3% et représente 97% du chiffre d'affaires de l'exercice 2019, contre 94% au deuxième trimestre de l'exercice 2022, reflet d'une forte reprise post-Omicron.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.