Sodexo: a finalisé le transfert de ses activités en Russie

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce avoir finalisé le transfert de ses activités en Russie à l'équipe de direction locale.



Le groupe cesse ses activités en Russie, qui représentent moins de 1% du chiffre d'affaires. Sodexo a cédé le contrôle de ses activités dans le pays à l'équipe de direction locale qui poursuit les opérations en Russie via une structure et une marque indépendante.



' Le groupe Sodexo et Stop Hunger ont lancé une initiative mondiale de dons des employés Sodexo avec le soutien de notre partenaire de longue date, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies ' indique la direction.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +2.04%