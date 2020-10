Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : 900 000 repas distribués en Inde Cercle Finance • 08/10/2020 à 18:39









(CercleFinance.com) - Sodexo annonce aujourd'hui avoir établi un partenariat avec India Food Banking Network et Zomato Feeding India afin de fournir une aide alimentaire quotidienne d'urgence aux salariés et aux familles à faible revenu des communautés touchées par la Covid-19 à Mumbai, Delhi NCR, Pune, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Ahmedabad, Kolkata, Patna et Varanasi. 85 000 bénéficiaires ont reçu 900 000 repas grâce à cette initiative, indique Sodexo.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +0.44%