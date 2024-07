Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sodexo : -6%, rebascule sous les 80E, les 76E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Sodexo déçoit les investisseurs en maintenant ses objectifs au lieu de les réviser à la hausse : le titre pulvérise le support court terme des 84E et le cours rechute de -6% pour rebasculer sous les 80E, l'ex-résistance des 26/27 mars.

Le prochain support pourrait se situer vers 76E, support oblique moyen et zone support de la mi-avril.





Valeurs associées SODEXO 81,10 EUR Euronext Paris -5,37%