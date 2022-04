Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : +5% vers 69,5E information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 09:14









(CercleFinance.com) - Sodexo aligne une seconde seance de rebond après le test d'un plancher à 62,5E : le titre accélère avec +5% vers 69,5E et engrange 10% en 48H.

SODEXO dessine l'ébauche d'un 'W' haussier sur 62,4/62,5E les 7 mars er 6 avril: le prochain objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 72,9E du 31 mars, niveau qui coIncide avec l'oblique baissière moyen terme.

La resistance suivante serait la zone des 76E (testée du 16 au 31 mars)





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +6.52%