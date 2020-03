Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo :-4% intraday, plancher MT à 83E, 9ème baisse d'affil Cercle Finance • 04/03/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) -Sodexo aligne une 9ème séance de baisse consécutive (depuis le 'pullback' sous les 102E) et se distingue une nouvelle fois à la baisse dans un contexte de rebond de +1,3% du CAC et SBF-120 : le titre chute de -4% en intraday et inscrit un plancher MT à 83E (un plus bas depuis fin juin 2018). Le prochain objectif serait 78,3E, c'est à dire le plancher d'avril 2018.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -3.17%