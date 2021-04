Sodexo : 3ème séance de hausse, les conseils des analystes

(CercleFinance.com) - Le titre gagne 3% depuis l'annonce de ses semestriels et affiche aujourd'hui une troisième séances de hausse. Sodexo a dévoilé jeudi dernier des résultats meilleurs que prévu au titre du premier semestre de son exercice 2020-2021, mais ses prévisions pour le second semestre ont déçu les investisseurs.

Le groupe français de restauration collective a fait état d'un résultat net ajusté de 128 millions d'euros pour les six mois clos au 28 février, contre 424 millions d'euros pour le premier semestre 2019-2020, c'est-à-dire avant le début de la crise sanitaire.

Sa marge d'exploitation s'établit à 3,1%, un niveau largement supérieur aux prévisions puisque le consensus visait autour de 2,6%.

Le chiffre d'affaires ressort à 8.595 millions d'euros, soit une baisse de 26,5% que le spécialiste de la distribution collective et des titres de services prépayés attribue à la pandémie de Covid-19.

Dans ce contexte, Sodexo dit attendre pour le second semestre de l'exercice 2020-2021 une croissance interne entre 10% et 15%, là où le consensus espérait plutôt une accélération de l'ordre de 25%.

Bank of America (BoA) réitère sa recommandation 'achat' sur Sodexo, titre qui fait partie de sa liste des meilleures idées, et relève son objectif de cours à 97 euros, mettant à jour son modèle après les résultats du premier semestre du groupe de services.

Le broker reconnait un objectif organique au second semestre plus faible que prévu, mais pointe 'plusieurs éléments encourageants' (marge au premier semestre, rétention dans la santé en Amérique du Nord, free cash-flow) et juge la valorisation 'attractive'.

Oddo BHF reste également à 'surperformance' sur Sodexo, en relatif sur la restauration collective notamment face à Elior ('sous-performance'), tout en réduisant son objectif de cours de 95 à 92 euros dans le sillage de ses estimations de BPA 2022/23 (-3,4% en moyenne).

Le bureau d'études explique que sa préférence pour Sodexo repose sur le business mix le plus attractif du secteur, particulièrement dans un environnement télétravail, et le retour sur des niveaux d'activité proches de ceux pré-crise le plus 'rapide' (2023).

Oddo met aussi en avant un bilan sain permettant d'investir et offrant de la flexibilité, une exposition importante aux Etats-Unis, l'un des pays les plus avancés en termes de vaccination, et une décote de valorisation de 17% en moyenne face à Compass et Elior.