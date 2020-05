Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : -11% à 54,62E, pulvérise le support des 58E Cercle Finance • 19/05/2020 à 14:22









(CercleFinance.com) -Sodexo replonge de -11% à 54,62E au lendemain d'un sursaut de +5,4% et pulvérise le support des 58E (testé du 30 mars au 15 mai): le titre semble bien parti pour un retracement de son plancher annuel des 50,4E du 19 mars

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -9.65%