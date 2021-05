Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexho : vers une rechute sur les 80,40E Cercle Finance • 17/05/2021 à 12:47









(CercleFinance.com) - Sodexho retombe vers 81,4E et s'achemine vers une rechute sur les 80,40E, le plancher du 19 mars. En cas de rupture, le prochain objectif serait 74,5E, le plancher de la 1ère quinzaine de février.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -3.17%