SOCIETE GENERALE veut rapprocher ses réseaux Crédit du Nord et Société Générale

(AOF) - La Direction générale de Société Générale a lancé une étude, dont le principe a été validé par le Conseil d'administration, sur la création d'une nouvelle banque de détail en France, par le rapprochement de ses deux réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale. Les deux fonds de commerce représente près de 9 millions de clients particuliers et 1 million de clients professionnels et entreprises,

" L'étude devra en particulier définir les conditions du déploiement d'un dispositif territorial permettant de renforcer le pouvoir de décision au niveau local, de développer la proximité du service rendu à nos clients et de gagner toujours plus en agilité et en réactivité. Elle examinera également les conditions de mise en oeuvre d'un système d'information unifié " a expliqué la banque.

Elle sera conduite d'ici la fin du mois de novembre sous la direction de Sébastien Proto, Directeur général adjoint en charge des réseaux de banque de détail en France, avec les dirigeants et les équipes des deux réseaux, en associant également les équipes de la banque privée et de l'assurance.

Finance - Banques

La vie est dure pour les banques européennes ! Ces dernières sont d'abord soumises à une régulation très stricte, qui leur impose des contraintes de fonds propres et de liquidités (Bâle III). Les banques américaines, qui n'ont pas ces contraintes, génèrent des marges supérieures et dominent le créneau lucratif de la banque d'investissement. De plus les taux d'intérêt bas ou nuls pèsent sur la rentabilité. A cela s'ajoute la concurrence de la Fin Tech et des Gafa. D'ailleurs les grands établissements rachètent des fintechs pour contrer cette menace technologique. Mais la lutte contre Facebook ou Google, qui offrent des services gratuits en se rémunérant sur l'exploitation des données de paiement, s'annonce très complexe.