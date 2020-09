Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société générale veut fusionner ses deux réseaux bancaires Société générale et Crédit du Nord Reuters • 23/09/2020 à 10:00









(Crédits photo : Flickr - ) PARIS, 23 septembre (Reuters) - Société générale SOGN.PA a annoncé mercredi étudier le rapprochement de ses deux réseaux bancaires Crédit du Nord et Société générale afin de créer une

nouvelle banque de détail en France. Cette nouvelle banque, forte de 10 millions de clients, permettra notamment au groupe bancaire de bénéficier d'importantes synergies et de renforcer la rentabilité de l'un de ses principaux métiers. "Ce rapprochement s'ajouterait à l'ensemble des initiatives déjà annoncées par le groupe dans ses différents métiers pour renforcer sa rentabilité globale", a indiqué Société générale dans un communiqué. (Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)



