Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale veut fermer 600 agences bancaires en France Reuters • 07/12/2020 à 13:21









* Les réseaux de banque de détail SocGen et Crédit du Nord vont fusionner * 600 agences en moins d'ici 2025 * Le groupe table sur €450 mlns d'économies * La banque en ligne Boursorama vise 4,5 mlns de clients en 2025 (.) par Matthieu Protard PARIS, 7 décembre (Reuters) - Société générale SOGN.PA a annoncé lundi son intention de fusionner ses deux principaux réseaux de banque de détail, avec à la clé la fermeture d'ici 2025 de 600 agences sur près de 2.100, afin d'améliorer sa rentabilité. La troisième banque cotée française, dont les marges, comme celle de la plupart des acteurs du marché, est mise à mal par la faiblesse des taux d'intérêt, a précisé que le rapprochement des réseaux Société générale et Crédit du Nord lui permettrait de réduire ses coûts de plus de 350 millions d'euros en 2024 et de près de 450 millions en 2025. Le coût du projet est estimé entre 700 et 800 millions d'euros. "Le montant des synergies prévues par la direction est conforme à nos estimations et à celles du consensus mais les coûts de restructurations sont supérieurs à ce que nous anticipions", ont commenté les analystes d'UBS dans ne note. La direction a précisé que la restructuration se ferait sans aucun départ contraint. En Bourse de Paris, l'action Société générale perdait 0,84% à 18,136 euros vers 12h00 GMT alors que l'indice CAC 40 abandonnait 0,71%. Le groupe veut parallèlement accélérer le développement de sa filiale de banque en ligne Boursorama, qui vise 4,5 millions de clients en 2025, soit deux millions de plus qu'aujourd'hui. Boursorama devrait enregistrer des pertes cumulées de 230 millions d'euros environ d'ici 2023 puis afficher un bénéfice net de 100 millions cette année-là et de 200 millions en 2025. "Avec cette évolution de nos métiers, nous construisons un modèle au service de la satisfaction de tous nos clients, pleinement engagés dans les transformations de notre société et de notre économie, et répondant aux enjeux de rentabilité du groupe", a déclaré le directeur général du groupe, Frédéric Oudéa, cité dans un communiqué Mi-novembre, la banque avait déjà annoncé la suppression nette d'environ 640 postes en France dans ses activités de marché et certaines directions centrales. Le groupe bancaire envisagerait également, selon plusieurs sources, de céder sa filiale de gestion d'actifs Lyxor afin d'améliorer son bilan. Il s'est refusé à tout commentaire sur ce point. Société générale s'est déjà désengagé ces dernières années de marchés sur lesquelles il n'avait pas atteint la taille critique, cédant des filiales en Europe centrale et orientale, notamment en Pologne, en Bulgarie et en Albanie. VOIR AUSSI ECLAIRAGE Oudéa à la recherche d'une croissance moins risquée pour Société Générale <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ECLAIRAGE Oudéa à la recherche d'une croissance moins risquée pour Société Générale ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.87% SOCIETE GENERALE Euronext Paris -1.30%