Société Générale: vers une réorganisation du siège en France

(CercleFinance.com) - Dans le sillage de sa feuille de route stratégique présentée en septembre 2023, Société Générale annonce un projet de réorganisation au sein du siège en France afin de simplifier son fonctionnement et améliorer structurellement son efficacité opérationnelle.



'L'objectif est de regrouper et mutualiser certaines activités et fonctions, de supprimer des strates hiérarchiques pour alléger les processus de décision et de redimensionner certaines équipes du fait de la revue de projets ou de processus', précise la banque.



Ce dossier de réorganisation, qui constituerait une étape importante dans la réalisation des économies additionnelles d'environ 700 millions d'euros envisagées, est soumis ce jour à la consultation des instances représentatives du personnel.



A l'issue de cette consultation prévue au deuxième trimestre 2024, la mise en oeuvre de ces évolutions d'organisation se traduirait par environ 900 suppressions de postes au siège sans départs contraints (soit environ 5% des effectifs du siège).



'En tant qu'employeur responsable, Société Générale déploierait l'ensemble des mesures d'accompagnement en vigueur dans son pacte social au travers de mobilités internes, de transitions d'activité ou de départs volontaires', ajoute le groupe.





