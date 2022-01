Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: vers une acquisition de LeasePlan par ALD information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Société Générale et ALD annoncent la signature de deux protocoles d'accords distincts prévoyant l'acquisition par ALD de 100% du capital de LeasePlan auprès d'un consortium mené par TDR Capital, en vue de créer un acteur de premier plan des solutions de mobilité.



L'acquisition envisagée de LeasePlan pour un montant total de 4,9 milliards d'euros serait financée à la fois en titres et en numéraire. Soumise aux conditions suspensives usuelles, l'opération devrait être finalisée d'ici fin 2022.



Société Générale s'engagerait à rester l'actionnaire majoritaire du nouvel ensemble avec une participation d'environ 53% du capital à la clôture de l'opération, les actionnaires de LeasePlan recevant une participation de 30,75% dans le cadre du paiement en titres.





