Société Générale : vers un re-test imminent des 26,75E ?

(CercleFinance.com) - 100% de valeurs du CAC40 en hausse pour démarrer le trimestre et Sté Générale aux avant-postes avec +2,7% à 25,50E, ce qui lui permet de re-tester la résistance du 26 juin. Derrière se profile rapidement la résistance des 26,75E du 1er au 10 juin (test des 27E en intraday ce jour-là): autrement dit, le potentiel haussier demeure limité à court terme.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +2.09%