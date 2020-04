Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : vers un re-test imminent des 13E Cercle Finance • 01/04/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Société Générale a ricoché sous la résistance des 18,75E du 11/13 mars et pulvérise dans sa rechute tous les supports techniques court terme, et notamment le palier des 15,45E. Le titre en termine à 13,88E, c'est à dire au contact de ses planchers des 13,8E des 19 et 23 mars.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -9.53%