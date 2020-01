Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : vers un rachat d'ITL par Franfinance Cercle Finance • 22/01/2020 à 09:04









(CercleFinance.com) - Société Générale, via sa filiale Franfinance, annonce un accord avec la Banque Française Mutualiste en vue d'acquérir ITL, spécialiste de la location d'équipements dans les secteurs de l'environnement, de l'industrie et de la santé. 'Cette opération nous permettra de renforcer nos positions commerciales en capitalisant sur l'expertise reconnue d'ITL avec ses 3000 clients, explique Frédéric Jacob-Peron, directeur général de Franfinance, qui met aussi en avant la plate-forme digitale Liz&Med. La finalisation de cette opération, qui est soumise à l'obtention de l'accord des autorités de la concurrence, devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2020. Elle aura un impact non significatif sur le ratio CET1 de Société Générale.

