Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: vers la cession de deux filiales à l'UBP information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 08:35









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce avoir signé des accords avec l'Union Bancaire Privée (UBP), banque suisse spécialisée dans la gestion de fortune et d'actifs, en vue de lui céder SG Kleinwort Hambros et Société Générale Private Banking Suisse.



L'établissement français précise que ces deux filiales de banque privée, opérant notamment et respectivement depuis Londres et Genève, représentaient ensemble près de 25 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin décembre 2023.



Ces transactions se feraient à un prix total d'environ 900 millions d'euros incluant les fonds propres, avec un impact positif d'environ 10 points de base sur le ratio de CET1 du groupe à leurs dates de finalisation attendues d'ici la fin du premier trimestre 2025.



Ces projets de cessions, soumis aux procédures et conditions usuelles, s'inscrivent dans l'exécution de la feuille de route stratégique de Société Générale 'visant à façonner un modèle simplifié, plus synergétique et performant', tout en renforçant son capital.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 19,60 EUR Euronext Paris -4,56%

Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.