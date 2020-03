Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : va proposer le prêt garanti par l'État Cercle Finance • 24/03/2020 à 14:39









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce qu'il va proposer à ses clients (professionnels et entreprises) touchés par la crise du coronavirus, en association avec l'État et Bpifrance, le prêt garanti par l'État. 'Ce prêt, consenti à prix coûtant et garanti par l'État jusqu'à 90%, permettra de soutenir les trésoreries fragilisées par la crise. D'un montant maximal correspondant à trois mois de chiffre d'affaires HT, il s'accompagnera d'une franchise de remboursement d'une année. A l'issue de cette année, le client pourra soit rembourser le prêt, soit l'amortir sur une à cinq années supplémentaires', précise Société Générale. Les clients éligibles à ce dispositif pourront se manifester jusqu'à la fin de l'année auprès de leur conseiller Société Générale.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +7.60%