Société Générale: une spécialiste du numérique nommée directrice générale adjointe du groupe

Lubomira Rochet à Paris, le 20 octobre 2017. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Lubomira Rochet, ex-responsable du numérique chez L'Oréal et des startups pour Microsoft France, est nommée directrice générale adjointe du groupe Société Générale , où elle supervisera l'activité de la Banque de détail en France, de la banque privée et des assurances, ainsi que notamment l'IT et les achats, a annoncé l'entreprise lundi.

Économiste de formation, cette Franco-Bulgare est diplômée de l'Ecole normale supérieure, de l'Institut d'études politiques de Paris et du Collège d'Europe de Bruges.

Âgée de 47 ans, elle a fait sa carrière dans les domaines du digital et des ventes. Passée par Sogeti (Capgemini) et la branche "start-ups" de Microsoft France, elle a notamment dirigé la transition du numérique de L'Oréal entre 2014 et 2021, tout en siégant au comité exécutif.

Depuis 2021, elle était partenaire au sein du conglomérat financier allemand JAB Holding. Elle a également eu un mandat d'administratrice indépendante au conseil d'administration de la Société générale entre 2017 et 2024.

Elle accompagnera le directeur général du groupe, Slawomir Krupa, dans ses missions et entrera en fonction en avril 2025.

Longtemps en difficulté sur le marché français, la Banque de détail de la Société générale a connu une nette amélioration de ses résultats financiers sur l'année passée, son bénéfice net approchant le milliard d'euros; au prix de cessions des filiales les moins rentables du groupe et d'importantes suppressions d'emplois au sein de ses réseaux.

Lubomira Rochet récupère ainsi une partie des fonctions de Philippe Aymerich, l'ancien directeur général délégué parti fin octobre. Il était sur la sellette, confronté à des problèmes structurels de rentabilité de la Banque de détail et de Banque privée et Assurances, et à une féroce compétition sur le plan du numérique.

Spécialiste des ventes et du numérique, la nouvelle directrice générale adjointe aura la charge de poursuivre la restructuration de ces réseaux pour consolider ses bons résultats, applaudis en Bourse au second semestre.