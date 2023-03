Société Générale: une nouvelle gouvernance exécutive information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 08:41

(CercleFinance.com) - Slawomir Krupa a présenté au Conseil d'administration de Société Générale du 8 mars 2023 la future gouvernance exécutive et l'équipe de direction qu'il prévoit de mettre en place à compter de son entrée en fonction comme Directeur général.



Slawomir Krupa est proposé par le Conseil d'administration de Société Générale comme administrateur à l'Assemblée générale du 23 mai 2023, en vue d'en être nommé Directeur général le même jour.



Autour du Directeur général, l'équipe de direction renouvelée et renforcée serait constituée de deux Directeurs généraux délégués et d'un Comité exécutif nouvellement créé à compter du 24 mai 2023. La nouvelle équipe présentera la nouvelle feuille de route stratégique du Groupe au 3ème trimestre 2023.



Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la proposition faite par Slawomir Krupa de choisir, comme Directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, à compter du 23 mai 2023.



A compter du 24 mai 2023, le Comité exécutif se composerait des membres suivants, outre le Directeur général et les deux Directeurs généraux délégués : Anne-Christine Champion rejoindra le groupe Société Générale en mai en tant que co-

Directrice des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, Marie-Christine Ducholet, Directrice du réseau SG en France, Claire Dumas, Directrice Financière, Alexandre Fleury, nommé co-Directeur des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, Delphine Garcin-Meunier, nommée au nouveau poste de Directrice des activités de Mobilité et de Banque de détail à l'international, Stéphane Landon, Directeur des Risques, Laura Mather rejoindra le Groupe en mai pour occuper le poste de Chief Operating Officer, Laetitia Maurel, nommée Directrice de la Communication et Grégoire Simon-Barboux, Directeur de la Conformité.



La constitution de la nouvelle équipe de direction répondrait à plusieurs principes.



Une Direction générale resserrée composée du Directeur général, Slawomir Krupa, et de deux Directeurs généraux délégués, qui serait chargée de proposer et de mettre en oeuvre la stratégie de développement de Société Générale avec efficacité et cohésion.



La constitution d'un Comité exécutif, autour du Directeur général et des Directeurs généraux délégués, permettant à l'équipe de direction du Groupe de travailler de manière simplifiée et cohérente au renforcement des performances de toutes ses activités et à la bonne gestion de ses ressources et des risques.



La volonté de confier l'ensemble des postes de direction à des professionnels reconnus dans leur métier et un principe fort de parité homme-femme.