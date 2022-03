Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: une exposition 'limitée' à la Russie information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 09:31









(CercleFinance.com) - Société Générale a mis en avant ce jeudi une exposition 'limitée' à la Russie et s'est dit en mesure d'absorber les conséquences d'un éventuel scénario 'extrême' qui viendrait impacter ses actifs dans le pays.



Dans un communiqué publié ce matin, l'établissement français estime son exposition au marché russe à 1,7% de l'exposition totale du groupe, soit 18,6 milliards d'euros fin 2021, dont 15,4 milliards comptabilisés dans sa filiale Rosbank.



En 2021, ses activités localisées en Russie ont représenté 2,8% du produit net bancaire et 2,7% du résultat net du groupe.



Avec un ratio de fonds propres CET1 de 13,7% à la fin 2021, un niveau au-dessus des exigences réglementaires, SocGen se dit tout à fait en mesure d'absorber les conséquences d'un éventuel scénario extrême qui viendrait affecter les droits de propriété sur ses actifs bancaires russes.



Le groupe estime l'impact potentiel de ce scénario à environ -50 points de base au niveau de son ratio de capital CET1, ce qui ne remettrait pas en cause le versement du dividende au titre de l'exercice 2021.



Suite à ce point de situation, l'action Société Générale affichait un gain de plus de 3% jeudi matin à la Bourse de Paris. Le titre accuse encore un repli de plus de 11% depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, il y a tout juste une semaine.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +0.60%