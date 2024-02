Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: un milliard d'euros pour les actionnaires information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats 2023, Société Générale indique que son conseil d'administration a arrêté sa politique de distribution au titre de l'exercice écoulé, qui vise à distribuer 1,25 euro par action, soit un montant global d'environ un milliard d'euros.



Cette distribution se composera de rachat d'actions pour environ 280 millions d'euros, ainsi que d'un dividende en numéraire de 0,90 euro par action. Proposé à l'AG du 22 mai prochain, ce dividende sera détaché le 27 mai et mis en paiement le 29 mai.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -2.90%

